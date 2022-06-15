شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة طارئة بين عرابى وبيبو فى أسوان لتحديد خطة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مساء اليوم أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لنادي أسوان، جلسة طارئة مع هيثم عرابي المدير الرياضي للنادي، لتحديد أهداف وخطة الاستعداد للموسم الجديد.

يحضر الجلسة مع عرابي وبيبو، المهندس محمود عبد الله عضو مجلس إدارة النادي الجنوبي، ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة تفاصيل الموسم الجديد للفريق بعد التأهل للممتاز.

وينعقد غدا الخميس اجتماع آخر بين الجهاز الفني ومجلس إدارة أسوان يشهد الاتفاق على خطة التدعيمات في الموسم الجديد.

يتضمن الاجتماع المرتقب مناقشة ملف الرعاية والتسويق للفريق فى الموسم الجديد، وكذلك اختيار الملعب الذى سيخوض عليه الفريق الجنوبي مبارياته.

وقاد "بيبو" الفريق للعودة للدوري من جديد بخلاف الأداء الجيد الذى ظهر عليه لاعبو أسوان أمام الزمالك، فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر من العام الماضى والخسارة بهدفين مقابل هدف.

وتعاقد أسوان مع هيثم عرابي لمنصب المدير الرياضي قبل أيام، ويقوم مجلس إدارة أسوان بتوقيع العقود مع الشركة الراعية للفريق فى الموسم المقبل في الفترة المقبلة.