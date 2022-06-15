شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رابطة الأندية وراء استبعاد أليو ديانج من معسكر الأهلى أمام إيسترن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن استبعاد المالي أليو ديانج من معسكر فريقه قبل مباراته ضد إيسترن كومباني مساء اليوم الأربعاء والمؤجلة من منافسات الدوري المصري وفقا لقرار رابطة الأندية.

وأكد المصدر أن هناك اتفاق بين إدارة النادي الأهلي ورابطة الأندية بأن يخوض الفريق الأحمر مباراته ضد إيسترن كومباني بدون اللاعبين الدوليين الذين تم استدعائهم في المعسكر الحالي وفقا الأجندة الدولية.

أوضح المصدر أن ديانج يشكو أيضا من الإجهاد بعد عودته من معسكر منتخب بلاده قبل 48 ساعة من مباراة إيسترن كومباني ويحتاج بعض الوقت للراحة.

وغادر المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي معسكر فريقه قبل ثلاث ساعات من مباراة فريقه ضد إيسترن كومباني التي تجمعهما في التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري.

وعاد ديانج للأهلي قبل يومين بعد انتهاء معسكر منتخب مالي، ولكن اللاعب غادر معسكر فريقه بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأحمر.