شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يغادر معسكر الأهلى قبل 3 ساعات من مباراة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي معسكر فريقه قبل ثلاث ساعات من مباراة فريقه ضد إيسترن كومباني التي تجمعهما في التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري.

وعاد ديانج للأهلي قبل يومين بعد انتهاء معسكر منتخب مالي، ولكن اللاعب غادر معسكر فريقه بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأحمر.