شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يغادر معسكر الأهلى قبل 3 ساعات من مباراة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادر المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي معسكر فريقه قبل ثلاث ساعات من مباراة فريقه ضد إيسترن كومباني التي تجمعهما في التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري.
وعاد ديانج للأهلي قبل يومين بعد انتهاء معسكر منتخب مالي، ولكن اللاعب غادر معسكر فريقه بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأحمر.
ويدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره ايسترن كومبانى على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز .
ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكهم 11 هدف فيما يحتل ايسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في مواجهتين فقط وتعادل في 7 لقاءات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.
ويرغب المارد الأحمر فى استمرار الانتصارات المحلية بعد الفوز على المصرى بالسلوم في دور الـ 32 لكأس مصر بهدف دون رد ، في المقابل تعادل ايسترن كومبانى مع فيوتشر بهدف لكل فريق في أخر ظهور للدوري.