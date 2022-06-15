شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يؤدى تدريبات فى "جيم الزمالك" وتأهيل المثلوثى استعدادا للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ، وتعافى "فتوح" من إصابته بفيروس كورونا، ويخضع حاليا لتدريبات تأهيلية خاصة قبل الانتظام في المران الجماعي للزمالك استعدادا لمواجهة الأهلى المرتقبة يوم الأحد المقبل بالدورى .

وفضل الجهاز الفني للزمالك مواصلة التدريبات على ملعب النادي خلال الأيام المقبلة، والدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بيوم واحد.

ويدخل الزمالك المواجهة المقبلة وهو على قمة المسابقة المحلية برصيد 44 نقطة، فيما يأتي المنافس في المركز الثالث برصيد 37 نقطة .

من ناحية أخرى أدى حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية منفردة في صالة الجيمانزيوم خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ، ويخضع المثلوثي لتدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، في ظل السعي نحو تجهيزه استعدادا للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.