شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة لنقل بعثة مصر المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد يوم الخميس الموافق 23 يونيو الجاري موعد سفر بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط التي ستقام في مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو .

تغادر بعثة مصر على متن طائرة خاصة لنقل البعثة بالكامل من مطار القاهرة الدولي إلى مطار وهران الدولي وذلك بعد الاتفاق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بتوفير طائرة خاصة لنقل البعثة نظرا لظروف حجز الطيران خلال الفترة الحالية .

تغادر مقدمة البعثة يوم السبت الموافق 18 يونيو من أجل الترتيب لإقامة بعثة مصر وأماكن التدريبات وترتيب كافة الترتيبات لبعثة مصر ,

يرأس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الدكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة ونائب رئيس البعثة الدكتور الباسل عبدالله رئيس اتحاد الشراع وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس البعثة الأستاذ محمد عبدالمقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال وعضو مجلس إدارة ادارة اللجنة الأولمبية المصرية وتشارك بعثة مصر بعدد 177 لاعب ولاعبة بواقع 114 لاعب و63 لاعبة .

وتشارك مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط ال19 المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية .

واعتذر عن المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذر عن المشاركة اتحادات الدراجات وكرة القدم