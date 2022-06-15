شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان يطلب دعم مالى فى الدورى الممتاز .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الشافعي صالح رئيس نادي أسوان الدعوة لرجال الأعمال في محافظة أسوان لدعم الفريق ماليا في الدوري الممتاز الموسم المقبل بعد نجاح الفريق في العودة لدوري الأضواء.

وناشد رئيس النادي الجنوبي محافظ أسوان لتقديم الدعم المالي للفريق في الممتاز وحضور اجتماع في الأيام المقبلة لتحفيز رجال الأعمال على دعم الفريق خاصة أن المنافسة في الدوري تحتاج امكانيات مالية كبيرة.

يعقد مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، اجتماعا مطولا الأربعاء المقبل، في حضور هيثم عرابي المدير الرياضي الجديد للفريق، لمناقشة خطة الاستعداد للموسم الجديد بعد صعود الفريق للدوري الممتاز.

ويتطرق الاجتماع للعديد من الملفات، منها ملف المدير الفني للفريق أحمد مصطفى بيبو، وكذلك الصفقات الجديدة التى يسعى الفريق للتعاقد معها لتدعيم صفوفه في الدوري.

كما يتضمن الاجتماع المرتقب مناقشة ملف الرعاية والتسويق للفريق فى الموسم الجديد، وكذلك اختيار الملعب الذى سيخوض عليه الفريق الجنوبي مبارياته.