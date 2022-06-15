شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يبدأ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به، بعدما كان يؤدي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم خلال الفترة الأخيرة.

وتواجد اوناجم في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بعد استئناف الزمالك لتدريباته اليوم الأربعاء، وأدى اللاعب تدريبات بدنية بالأدوات التدريبية التي أحضرها الجهاز الفني داخل الملعب، وبعدها أدى إطالات تحت إشراف أندريا فيليب مدرب الأحمال.

وخضع محمد عبد الغني مدافع الفريق لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل خلال مشاركته في مواجهة الداخلية ببطولة كأس مصر.

وحصل "عبد الغني" على راحة من المران الجماعي على أن يؤدي برنامجا تأهيليا خاصا تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري المؤجلة من الجولة 20 لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الزمالك المواجهة المقبلة وهو على قمة المسابقة المحلية برصيد 44 نقطة، فيما يأتي المنافس في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.