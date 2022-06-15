شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة مهنئا محمد صلاح: الملك المصري.. 30 عاما من النجاح والإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ اتحاد كرة القدم المصري، النجم محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم 15 يونيو، متمنين له المزيد من الإنجازات والنجاح.

ونشر اتحاد الكرة عر حسابه على تويتر، صورة لصلاح بقميص المنتخب، صحبها بتعليق: "الملك المصري محمد صلاح.. 30 عاما من النجاح والإنجازات نتمنى لك المزيد".





ويحتفل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الثلاثين، اليوم الأربعاء، حيث ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية. ويمتلك محمد صلاح، سجلا حافلا مليئا بالإنجازات والأرقام القياسية خلال مسيرته مع جميع الأندية التى أرتدى قمصانها، حيث بدأ مو مسيرته الكروية مع الأندية ضمن صفوف فريق المقاولون العرب، قبل أن يبدأ مشواره الإحترافى مع فريق بازل السويسرى، ثم الانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، وأعير بعد ذلك إلى فيورنتينا الإيطالي ثم فريق روما، قبل محطته الأخيرة مع ليفربول.