شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح دوليى الزمالك راحة من التدريبات قبل مواجهة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين الدوليين راحة من تدريبات اليوم، بعد عودتهم من كوريا الجنوبية بعد خوض المنتخب الوطني لمواجهة ودية أمام نظيره الكوري.

وفضل الجهاز الفني منح الدوليين راحة بعد وصولهم صباح اليوم، على أن ينتظموا في تدريبات الزمالك غدا الخميس بشكل طبيعي.

وطلب فيريرا من اللاعبين ضرورة التركيز في مواجهة الأهلي المقبلة، والمقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى، مشيرًا إلي إن التركيز في تلك المواجهة والاستعداد المبكر لها سيكون سلاح الفارس الأبيض من أجل تحقيق الفوز.

ويتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة.ويدخل الزمالك المواجهة المقبلة وهو على قمة المسابقة المحلية برصيد 44 نقطة، فيما يأتي المنافس في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.