شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه يقود تدريب خاص لحفنى وسيسيه وجابر فى الزمالك قبل مواجهة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏قاد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك وأحمد عبد المقصود مدرب الفريق تدريبات خاصة لأيمن حفني ورزاق سيسيه وإسلام جابر وعدد من الناشئين خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى اللاعبون بعض التدريبات الفنية خاصة بالتمريرات والتسديد في المرمى الصغير الذي أحضره الجهاز الفني.

وحرص الثنائي أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة على التواجد في جزء من تدريبات الفريق من أجل دعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الأهلي.

وحرص الثنائي على مصافحة اللاعبين والأطمئنان على حالتهم المعنوية قبل مباراة القمة، ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك المواجهة المقبلة وهو على قمة المسابقة المحلية برصيد 44 نقطة، فيما يأتي المنافس في المركز الثالث برصيد 37 نقطة