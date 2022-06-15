حلمي طولان يدخل دائرة المرشحين لتدريب المنتخب الأوليمبى

القاهرة - سامية سيد -

دخل حلمي طولان المدير الفني السابق لانبي دائرة المرشحين لتدريب المنتخب الأوليمبي، ويرغب مسئولو اتحاد الكرة في التعاقد مع مدير فني يملك خبرات لقيادة المنتخب الأوليمبي، في الوقت الذي لازال خالد جلال مرشحا ايضا لتولي نفس المنصب وهو الأمر الذي سيتم حسمه في اجتماع الغد.

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام اجتماعا ، غداً الخميس ، للإعلان عن قرارات هامة تخص أهم الملفات الكروية ، وسيتم الاعلان عنها في تمام الساعة 4 عصراً .

وكان اتحاد الكرة، قد عقد جلسة يوم السبت الماضي تم خلاله مناقشة ملابسات وأحداث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والتداعيات الخاصة بالهزيمة، وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الاجتماع ما يلى:-

مد الجلسة ليوم الخميس عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية الودية ، والتى كان يجب إقامتها نظرًا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري واتحاد كوريا الجنوبية، وما ترتب عليها من التزامات لائحية و تعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .

ومن المنتظر اتخاذ العديد من القرارات المهمة والحاسمة فى جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس تشمل العديد من الملفات المهمة داخل الاتحاد.