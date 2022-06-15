شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتعيين مدير فنى أجنبى لاتحاد الكرة.. ومساعدين مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه مسئولو اتحاد الكرة لتعيين مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة لوضع خطة طويلة الأمد لتطوير الكرة المصرية، ومن المقرر أن يتم تعيين مساعدين مصريين للخبير الأجنبي لمساعدته في مهمته حال الوصول معه لإتفاق رسمي، هذا رغم تصريحات مسئولو اتحاد الكرة أن الجبلاية تعانى من ازمة مالية ما صعب التعاقد مع مدير فنى يخلف كيروش لذا تم اختيار إيهاب جلال.

وأقترب في الفترة الأخيرة محمد عظيمة مدرب الأهلي ومصر المقاصة السابق من تولي منصب المدير الفني للاتحاد إلا أن قرار اتحاد الكرة برفع الميزانية في ملف المدير الفني لاتحاد الكرة جعل مسئوليه يفكرون في التعاقد مع خبير أجنبي يكون له دور في تطوير الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية، على أن يتواجد معه كوادر مصرية تتعلم منه وفي نفس الوقت تساعده على انجاز مهامه.