شكرا لقرائتكم خبر عن 7 يوليو .. موعد نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة فى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجريت اليوم قرعة نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة والتي أسفرت عن مواجهة الإسماعيلي ضد غزل المحلة، وفيوتشر ضد نادي إنبي، وتم تحديد يوم 3 يوليو موعدًا لمواجهتي نصف نهائي كأس الرابطة، على أن يقام النهائي يوم 7 يوليو في استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9:30 مساء اليوم.

وكشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم، عن كأس البطولة لأول مرة خلال مراسم سحب قرعة نصف نهائي ونهائي بطولة كأس الرابطة الأندية المصرية المحترفة، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكانت لجنة المسابقات برابطة الأندية، قد أعلنت مواعيد مباريات نصف النهائي وتحديد المركز الثالث والرابع والنهائي خلال الفترة من 3 حتي 7 من الشهر المقبل، على ملعبي المقاولون العرب بالجبل الأخضر والقاهرة.