شكرا لقرائتكم خبر عن صورة محمد صلاح والننى تزين فندق لاعبى المقاولون احتفالا بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسؤولو المقاولون العرب على تزيين واجهة فندق إقامة اللاعبين، والذي ضم بين غرفه النجم المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، عندما كان ناشئا في قلعة ذئاب الجبل.

ووضع مسؤولو المقاولون صورة لمحمد صلاح والنني على واجهة الفندق مصحوبة بتعليق " أبناء ذئاب الجبل" .

ويحتفل اليوم الأربعاء، الموافق 15-6-2022، النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ 30، حيث إنه ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

واستعاد حمدي نوح نجم المقاولون العرب، كواليس أول مقابلة جمعته بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، عندما كان فراري الفراعنة ناشئا بقلعة ذئاب الجبل.

وقال حمدي نوح في تصريحات لليوم السابع: محمد صلاح كان موجودا بالنادي قبل قدومي، اختاره على أبو جريشة وكان المهندس إبراهيم محلب ومحمد عادل فتحي مسؤولين عن مشروع المواهب، وقتها كان ريعو رئيس قطاع الناشئين واختار صلاح وعنده 12سنة وعندما رأيته وجدت عنده ميزة هي السبب في تفوقه بأوروبا حتى الآن وهي سرعته، وقدمه اليسرى كانت قوية جداً ورأيت أنه قادر على التفوق.