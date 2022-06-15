شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد ينشر مستندات حصوله على إذن بالسفر من الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مستندات حصوله على إذن مسبق من إدارة نادى الزمالك، بالسفر إلى ألمانيا من أجل الخضوع لبرنامج علاجى.

ونشر طارق حامد عبر حسابه الرسمى على انستجرام، صور المستندات الرسمية التى حصل من خلالها على إذن من إدارة نادى الزمالك بالسفر، والحصول على جواز سفره من إدارة القلعة البيضاء.



طارق حامد 2



طارق حامد

وينتظر مسئولو نادى الزمالك تحديد طارق حامد، موعد عودته من رحلة العلاج لعقد جلسة مع اللاعب لتحديد مصيره النهائي مع الفريق، خاصة أن تعاقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى الوقت الحالي، وأكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن اللاعب سافر إلى بعد الحصول على إذن من الإدارة، لافتًا إلى أنه ينتظر عودة اللاعب من أجل عقد جلسة معه وتحديد مصيره.

ويستمر طارق حامد فى خوض رحلة التأهيل الخارجى من إصابة فى الرباط الصليبي الخلفي، ولم يحدد اللاعب موعد عودته إلى القاهرة حتى الآن، كما تأكد غياب طارق حامد عن صفوف فريقه فى مواجهة الأهلي بقمة الدوري، والمقرر لها 19 يونيو، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث حذره الطبيب المعالج من العودة للملاعب في الوقت الحالي.