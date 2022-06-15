هل تدخل الخطيب في عمله؟.. وهل أُجبر على الرحيل؟.. وهل له مستحقات لدى النادي؟.. موسيماني يكشف كواليس نهاية مشواره مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى كواليس رحيله عن القلعة الحمراء فى حواره مع الصفحة الرسمية للنادي بعد قرار فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

وقال موسيماني، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يفهم في كرة القدم جيدا ، هو ليس مجرد رئيس نادي فهو لاعب كبير، مضيفا خلال تصريحاته للصفحة الرسمية للنادي الأهلي : الخطيب يتفهم الضغط الواقع علينا ، ونحن نحتاج لشخص بمثل هذه المواصفات ، لقد مر بكل الظروف في النادي منذ ان كان لاعبا فيه، لم يتدخل في عملي مطلقا وكان متفهما لقراراتي.

وأضاف موسيماني : "أقول بكل وضوح ان الخطيب منحني الفرصة كاملة دون تدخلات منه ، ومنحني نصائح في وقتها عند الحاجة ، وكنت اعبر له عن رأيي ووضعي ، لقد كان لي دعم كامل من الإدارة ، من الجميع في النادي حتي الجمهور ، حتي العمال الذين يجمعون متعلقاتي يشعرون بالحزن لرحيلي ، سعيد السائق الخاص بي بكي وكذلك الموظفين والعمال لرحيلي".

وشدد موسيماني : "اود ان استغل هذه الفرصة واشكر الجميع في الأهلي ، الأندية عندما تنهي ارتباطها بالمدربين يوجد دائما طرف يشعر بالاستياء ، ولكن في الأهلي نحن نحترم بعض ونحترم تعاقداتنا مع نهاية العلاقة ، لم يجبرني احد علي الرحيل لدي ذكريات خاصة مع الأهلي".

وعن إدارة الأهلي، أكد: "لا يوجد لدي مستحقات متأخرة.. ولم يكن هناك أي خلافات مالية.. يا لها لطريقة رائعة لإنهاء العلاقة، وقد نلتقي مرة أخرى ان شاء الله، لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل".

وختم موسيماني: "أنا حزين أن اللاعبين غير موجودين هنا الآن، لأنهم يشاركون مع المنتخبات الوطنية، أنا حزين أنني لم أراهم ولا أعرف متى سيعودون لأن معظم اللاعبين حاليا في كوريا الجنوبية، اذا كان لدي الوقت سيكون من الجيد رؤيتهم وشكرهم، ولكن اذا لم يسمح الوقت بذلك فأود أن أشكر اللاعبين من خلالكم، لاحترامي لي وايمانهم بي، وبالطريقة التي أرادوا أن يلعبوا بها والطريقة والفلسفة التي ألعب بها ، لقد وثقوا في هذه الطريقة وآمنوا بها ووصلنا إلى نهائي دوري أبطال إفريقي ثلاث مرات على التوالي".