شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب علاء عبد العال أمام الأهلى قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الاربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره ايسترن كومبانى على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية .

ويستعد علاء عبد العال المدير الفنى لإيسترن كومبانى لدخول مباراته رقم 12 أمام الاهلى حيث خاض 11 مواجهة سابقة أمام المارد الاحمر وكانت البداية 2011 .

ولعب علاء عبد العال 10 مباريات ضد الاهلى كمدير فنى للداخلية وواحدة كمدرب للشرقية ، وإستطاع عبد العال تحقيق الفوز على المارد الاحمر مرتين فقط طوال مسيرته وكانت مع الداخلية كما تعادل مرتين أيضاً فيما تلقى الهزيمة 7 مرات .

وانتهت آخر مباراة واجه فيها علاء عبد العال الأهلي كمدير فني للداخلية لصالح المارد الأحمر في موسم 2018 -2019 بنتيجة 3-1.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكهم 11 هدف فيما يحتل ايسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في مواجهتين فقط وتعادل في 7 لقاءات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.