شكرا لقرائتكم خبر عن قائد منتخب السلة يوجه رسالة للجماهير: واثق من التأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عمرو الجندي قائد منتخب مصر لكرة السلة عن الاستعداد للمرحلة القادمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2023.

وتقام المرحلة القادمة من تصفيات كاس العالم في صالة برج العرب بالأسكندرية في الأول من شهر يوليو القادم.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات

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وقال الجندي في تصريحات صحفية ان "المرحلة القادمة من التصفيات صعبة جدًا، هدفنا الفوز في الـ 3 مواجهات على صالة برج العرب من أجل تحسين مركزنا قبل مواجهات المرحلة التالية في التصفيات".

وأضاف "هذه المجموعة من اللاعبين هدفها واحد وهو الوصول بالمنتخب المصري وهذا الجيل إلى كأس العالم إن شاء الله".

وواصل "روي رانا المدير الفني للمنتخب والجهاز المعاون على أعلى مستوى، الطموح الموجود لدينا قادر على إيصالنا لكأس العالم".

وأردف الجندي "نشكر الاتحاد المصري على الاستعدادات والتجهيز لها بشكل مميز، تم توفير مباريات ودية مع منافسين أقوياء ومنهم منتخبات إفريقية وهذا ما كنا نفتقده في السنوات الماضية".

متابعًا "الحمد لله الاستعدادات هذه المرة مختلفة وقوية، لدينا فرصة اللعب على ملعبنا وأمام جماهيرنا وان شاء الله قادرون على تحقيق الهدف المطلوب".

وعن التدعيمات الجديدة للمنتخب في المرحلة القادمة بالتصفيات، قال الجندي "في المرحلة الماضية من التصفيات لم نستطع استقدام اللاعبين الموجودين في الخارج، عاصم مرعي أقوى محترف موجود في الجيل الحالي ونتمنى أن يضيف لنا هو وأدهم وباقي اللاعبين ما نحن ننتظره منهم ونحن نثق فيهم وفي قدراتهم".

مختتمًا تصريحاته "نشكر الجماهير على الدعم الذي نلقاه منهم، اتمنى ترك الانتماءات في الفترة الحالية والتركيز فقط مع منتخب مصر خلال الفترة الحالية للتأهل لكأس العالم".