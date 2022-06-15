شكرا لقرائتكم خبر عن 2 ديسمبر ختام المرحلة الأولى لدورى محترفى لليد 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد يوم 2 ديسمبر المقبل موعدا لختام المرحلة الأولى من دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد المقرر إنطلاقه يوم 16 سبتمبر القادم لموسم 2022/2023.

أسفرت نتائج القرعة عن المواجهات التالية في الجولة الأولى:

الزمالك مع سموحة

الأهلي مع المعادي

سبورتنج مع الطيران

هليوليدو مع القناة

طلائع الجيش مع هليوبوليس

الشمس مع البنك الأهلي

العبور مع جزيرة الورد

دلفي مع الزهور

الأوليمبي مع الجزيرة

الجولة الثانية:

الأوليمبي مع الزمالك

طلائع الجيش مع القناة

هليوليدو مع هليوبوليس

الشمس مع جزيرة الورد

العبور مع البنك الأهلي

سبورتنج مع الزهور

دلفي مع الطيران

سموحة مع الجزيرة

جدير بالذكر أن المؤتمر العام السنوي اختتم فعالياته اليوم الثلاثاء في رأس البر، وشهد اعتماد نظام دوري المحترفين، بحضور الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، وعفت رشاد مقرر اللجنة الفنية.