ماجد سامى ينشر صوره مع موسيمانى بقميص وادي دجلة

القاهرة - سامية سيد - نشر ماجد سامي مؤسس نادي وادي دجلة صورا مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي وهو يحمل قميص الفريق الدجلاوي.

وقام موسيماني بزيارة إلى نادي وادي دجلة والتقى مع ماجد سامي الذي منحه قميص النادي الدجلاوي والذي يحمل القميص رقم 64 وهو سن مدرب الأهلي السابق.

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي أن ذكرياته مع تحتاج لكتابة كتاب عنها وليس مجرد جملة، في حديثه عقب فسخ العقد بالتراضي بينه وبين إدارة القلعة الحمراء.

قال موسيماني في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: "يمكنني أن أكتب كتابا عن رحلتي هنا وليس مجرد جملة واحدة وما سأقوله لزملائي عن الأهلي بعد 20 عاما أنني حتى في جنوب إفريقيا لم أحظى بالاستقبال الذي حظيت به هنا، هنا لا أستطيع التحرك خطوتين أو ثلاث خطوات، دون أن أجد من يقوم بتحيتي أو يطلب التصوير معي، هذا لا يحدث في بلدي ولكنه حدث معي هنا، عليك أن تفهم هذا الشعور الرائع وكل هذا حدث بسبب هذا النادي الكبير".

تابع: "عندما ذهبت إلى المغرب للحصول على رخصة الاتحاد الإفريقي، الجميع في المغرب كانوا يتوقفون لتحيتي، حتى الأطفال الصغار يعرفون الأهلي ويعرفونني، هذا بسبب تدريبي للنادي الأهلي".

واصل: "هناك ذكريات ستبقى معي دائما، عندما أسير في قطر أو في تونسي أو عندما أذهب إلى دبي الجميع يحبونني ويقولون مرحبا موسيماني، هذا يظهر حجم وقيمة هذا النادي، وعندما تقوم بعملك في فرق كبيرة مثل الأهلي لما له من خصوصية ستصنع دائما مثل هذه الذكريات السعيدة".

وعن نصيحته إلى سالمي قمصان المدير الفني المؤقت، أكد: "لا يمكنني أن أنصح سامي قمصان لديه طريقة خاصة في التعامل ويمكن أن يكون لديه الرغبة للقيام بالأشياء بطريقة مختلفة، لأن هذا وقته وهذه فرصته.. لذلك لن أقول له اتبع الطريقة التي كنت أعمل بها لا يمكنني قول ذلك لأنه قد يمتلك أفكارا جديدة انه شخص رائع ومتحمس وستعلم سريعا ".

أضاف: "لقد كان معي في كثير من المرات التي واجهنا فيها الزمالك اعتقد في خمس مباريات وهو يعرف ما يحتاجه الفريق للفوز على فريق كبير بحجم الزمالك أو اللعب أمام بيراميدز، ولكن سأتركه الآن لأنها ليست وظيفتي الآن، هو شخص رائع وأتمنى أن يثق فيه اللاعبين لقيادة الفريق وقد تكون هذه فرصته واذا كان جاهزا عليه أن يستغلها".