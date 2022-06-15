شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: سعيد بما قدمته مع الأهلي.. ونهائى القرن أعظم ذكرياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي عن كواليس اتخاذ قرار الرحيل عن تدريب الفريق الأحمر بعد إعلان الإدارة فسخ التعاقد مع المدرب بالتراضي.

قال موسيماني في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للنادي: "عندما اتخذت قراري واتفقت على الرحيل لم يجبرني أحد على الرحيل لم يطلب مني أحد أن أرحل، عندما اتخذت قراري بعد كل هذه الذكريات الرائعة وهتاف الجماهير لي باسمي ليس في مصر فقط في قطر وفي أبو ظبي وفي كل مكان خارج مصر لأنه لم يكن لديهم فرصة التواجد في المباريات دائما هنا".

تابع: "في أحد المرات كنا في المطار وكانت الجماهير تهتف كان أمرا رائعا الحصول على الدعم من الجميع هنا، ولكني أقول لنفسي الآن هذه الرحلة وصلت إلى النهاية، وكل شيء له نهاية".

أكمل: "أنا سعيد بأن أقدم ولو مساهمة صغيرة في خلال العشرين شهر الأخيرة ، وأنا على يقين أن المدرب القادم سيأخذ الفريق إلى المستوى الأعلى لأنه مهم جدا أن يبقى الفريق في القمة دائما لأن الفريق فريق كبير وأي مدرب سيتمنى تدريب هذا الفريق وأن يقود هذا الفريق لقد كانت رحلة رائعة وتجربة جيدة".

أوضح: "يوجد العديد من المباريات واللحظات الخاصة، لقد ركضت كثيرا نحو اللاعبين للاحتفال معهم بالأهداف، وهذه ذكريات خاصة بالنسبة لي، وعندما فزنا على كايزر تشيفز عندما أحرز عمرو السولية هدفا من خارج المنطقة لقد ركضت نحو اللاعبين عند راية الركنية، وهو ما تسبب في حدوث مشكلة لي مع الحكم حيث قال لي لماذا تركت المنطقة الفنية".

استطرد: "ولكن اللحظة الأعظم التي جعلتني أركض وراء اللاعبين وما تحمله من أهمية كبيرة لي لما لها من قيمة كبيرة في تاريخ الأهلي كانت ديربي القرن ، لم يكن من الإمكان خسارة هذه المباراة، هذا هو ديربي القرن، وهذه الفرصة قد لا تتكرر في حياتنا مرة أخرى ولم تكن قد حصلت من قبل منذ تأسيس النادي في 1907 ".

أردف: "الحمد لله الفوز بالمباراة بالنسبة لي هذه هي اللحظة الأعظم ، وستظل أكثر لحظة أتذكرها ، هناك مباريات أخرى عدنا فيها في النتيجة مثل المباراة التي أحرز فيها علي معلول هدفين في نهاية المباراة لقد كانت لحظة درامية لقد عشنا لحظات من الدراما".