شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الشناوى أول حارس أفريقى يتوج بجائزة "رجل المباراة" فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 15 يونيو 2018 ، نجح محمد الشناوى حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر في التتويج بجائزة أفضل لاعب فى مباراة الفراعنة مع أوروجواى بكأس العالم روسيا 2018، ليصبح أول حارس مرمى عربى وأفريقى يتوج بجائزة أفضل لاعب فى كأس العالم ويقتحم التشكيلة المثالية لأول جولة.

حصول الشناوى على جائزة الأفضل لم يكن بسبب تصدياته فحسب؛ بل بسبب قراراته أيضا التى اتخذها فى توقيتات ممتازة وفى اللحظة الحاسمة ليتأكد الجميع أن الكرة المصرية وجدت ضالتها فى حارس كبير.

وتلقى المنتخب المصرى هزيمة قاسية فى الدقائق الأخيرة أمام أوروجواى فى افتتاح مبارياته بكأس العالم بروسيا 2018 لحساب المجموعة الأولى.

وارتقى خيمنيز أعلى من المدافعين ليحول برأسه كرة من ركلة حرة في شباك محمد الشناوي حارس مصر، الذي أنقذ قبلها فرصتين خطيرتين ليحرم إدينسون كافاني ولويس سواريز من التسجيل.

وقدم منتخب مصر عرضا جيدا رغم غياب نجمه محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي، الذي رفض مدربه الأرجنتيني وقتها هيكتور كوبر المخاطرة به، وتألق الحارس محمد الشناوي في إبعاد محاولات لويس سواريز وإدينسون كافاني.

وتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى مع كلًا من روسيا البلد المنظم والمنتخب السعودي وأوروجواي.