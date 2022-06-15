شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صدام الأهلى وإيسترن كومبانى بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم، الذى يجمع الأهلى مع إيسترن كومبانى على استاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ونلقى فى التقرير التالى الضوء على كواليس هذه المواجهة..

س: ما موقف الأهلى وإيسترن كومبانى فى جدول الدورى؟

ج: يحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكهم 11 هدفا، فيما يحتل ايسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في مواجهتين فقط وتعادل في 7 لقاءات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

س: من يدير مباراة الأهلى وإيسترن كومبانى تحكيمياً ؟

ج: عينت لجنة الحكام باتحاد الكرة إبراهيم نور الدين حكما لمباراة إيسترن كومبانى، وسمير جمال وأحمد توفيق مساعدين، ووائل فرحان حكما للفيديو وشريف عبد الله حكم فيديو مساعد.

س: كيف انتهت آخر مباراة للأهلى وإيسترن كومبانى فى الدورى؟

ج: حقق الأهلى الفوز على إنبى بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة فى المقابل تعادل إيسترن كومبانى مع فيوتشر بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالدورى.

س: من يدير مباراة الأهلى وإيسترن كومبانى بعد رحيل موسيمانى؟

ج: يدخل فريق الأهلى بقيادة سامى قمصان المباراة بعد رحيل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بعد فسخ تعاقده مع النادى بالتراضى، ويتولى قمصان المهمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبى.

س: ما غيابات الأهلى أمام إيسترن كومبانى؟

ج: يخوض مباراة الأهلى الليلة بدون لاعبيه الدوليين محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة بجانب بيرسى تاو وعلى معلول ،ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى للإصابة.

س: ماذا طلب علاء عبد العال من لاعبيه فى مباراة الأهلى ؟

ج: طالب علاء عبد العال المدير الفنى لإيسترن كومبانى لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة أمام الاهلى لاستغلال حالة التراجع التي يعيشها الفريق الأحمر محلياً وأفريقيا في هذه الآونة بجانب استغلال غياب عدد كبير من لاعبيه الدوليين.