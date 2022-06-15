شكرا لقرائتكم خبر عن كأس رابطة المحترفين صناعة صائغ الملكة اليزابيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة بريزنتيشن عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى أن توماس لايت صائغ الملكة إليزابيث بلندن هو صانع كأس رابطة المحترفين فى نسختها الأولى .

تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم مراسم سحب قرعة نصف نهائي ونهائي بطولة كأس الرابطة الأندية المصرية المحترفة، حيث تقرر إقامتها الثانية ظهر اليوم في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتجرى القرعة بين أربعة فرق هي الإسماعيلي وفيوتشر والمحلة وإنبي، بحضور مسئولي الأندية الأربعة، ولم يتحدد بعد موعد مباريات هذا الدور.

ونجح فريق غزل المحلة في تصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، ليتأهل إلى الدور الثاني رفقة فريقي الاسماعيلي وفيوتشر أف سي متصدري المجموعتين الأولى والثانية.

كما نجح نادي إنبي في التأهل إلى الدور نصف النهائي كأفضل مركز ثاني، و ذلك عقب احتلاله وصافة المجموعة الثالثة بنفس رصيد نادي غزل المحلة و لكن بعدد أهداف أقل.