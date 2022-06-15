شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى منفرد لمدافع الإسماعيلي بعد العودة من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، وضع برنامجاً تدريبياً بشكل منفرد لباهر المحمدي قلب الدفاع وذلك عقب عودته لصفوف الفريق.

وكان اللاعب قد إنضم إلى صفوف منتخب مصر الأول تحت قيادة إيهاب جلال، خلال مواجهتي أثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكوريا الجنوبية الودية والتى تلقى خلالهما المنتخب خسارة بواقع هدفين دون رد فى الأولي وأربعة أهداف مقابل هدف فى الثانية.

ويتطلع جهاز الدراويش من خلال البرنامج التدريبي لتفادي شعور اللاعب بالإرهاق فى ظل عدم حصوله على راحة كافية لاسيما قبل مواجهة الفريق الحاسمة أمام المقاولون العرب والمقرر لها مساء الجمعة المقبل بإستاد الإسماعيلية لحساب الجولة الـ 22 من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.

والجدير بالإشارة أن ” المحمدي ” يعد من قوام المنتخب الأساسي خلال السنوات الأخيرة، حيث شارك فى أكثر من مباراة وسجل هدفاً فى شباك منتخب تونس بتصفيات كأس الأمم الأفريقية بنسختها قبل الماضية.