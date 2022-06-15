شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني : رئيس الأهلى لم يتدخل في عملي وكان يقدر الضغوط التى نمر بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي ان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يفهم في كرة القدم جيدا ، هو ليس مجرد رئيس نادي فهو لاعب كبير، مضيفا خلال تصريحاته للصفحة الرسمية للنادي الأهلي : الخطيب يتفهم الضغط الواقع علينا ، ونحن نحتاج لشخص بمثل هذه المواصفات ، لقد مر بكل الظروف في النادي منذ ان كان لاعبا فيه، لم يتدخل في عملي مطلقا وكان متفهما لقراراتي.

وأضاف موسيماني : أقول بكل وضوح ان الخطيب منحني الفرصة كاملة دون تدخلات منه ، ومنحني نصائح في وقتها عند الحاجة ، وكنت اعبر له عن رأيي ووضعي ، لقد كان لي دعم كامل من الإدارة ، من الجميع في النادي حتي الجمهور ، حتي العمال الذين يجمعون متعلقاتي يشعرون بالحزن لرحيلي ، سعيد السائق الخاص بي بكي وكذلك الموظفين والعمال لرحيلي ،

وقضى موسيمانى 620 يوماً على رأس القيادة الفنية للأهلى بما يعادل عاماً وثمانية أشهر و 12 يوماً منذ توليه المسئولية الفنية في 1 أكتوبر 2020 خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.

وإجمالا لعب الأهلى فى عهد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق 102 مباراة، حقق الفوز فى 65 وتعادل فى 26 لقاء، وخسر 11 مباراة، وسجل 194 هدفا وتلقت شباكه 79.

توج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات، هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، وخسر بطولة دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربى فى المباراة النهائية.