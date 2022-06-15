شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: لا يوجد مستحقات لي لدى الأهلي.. و طريقة إنهاء العلاقة "رائعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال موسيماني في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: " ذكريات رائعة للجماهير التي منحتني الحب ، هل تعتقد أنه من السهل علي الرحيل عن هذا الفريق؟، هذا أمر صعب جدا.. لقد منحوني معاملة خاصة ومنحوني الاحترام".

وعن إدارة الأهلي، أكد: "لا يوجد لدي مستحقات متأخرة.. ولم يكن هناك أي خلافات مالية.. يا لها لطريقة رائعة لإنهاء العلاقة، وقد نلتقي مرة أخرى ان شاء الله، لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل".

أشار: "أنا حزين أن اللاعبين غير موجودين هنا الآن، لأنهم يشاركون مع المنتخبات الوطنية، أنا حزين أنني لم أراهم ولا أعرف متى سيعودون لأن معظم اللاعبين حاليا في كوريا الجنوبية، اذا كان لدي الوقت سيكون من الجيد رؤيتهم وشكرهم، ولكن اذا لم يسمح الوقت بذلك فأود أن أشكر اللاعبين من خلالكم، لاحترامي لي وايمانهم بي، وبالطريقة التي أرادوا أن يلعبوا بها والطريقة والفلسفة التي ألعب بها ، لقد وثقوا في هذه الطريقة وآمنوا بها ووصلنا إلى نهائي دوري أبطال إفريقي ثلاث مرات على التوالي".

استرسل: "اذا لم تكن الطريقة التي لعبنا بها جيدة والطريقة التي عملنا بها معا جيدة لم نكن لنحقق هذا النجاح الكبير في المسابقات الكبيرة مثل كأس العالم للأندية هذه هي المحافل الكبيرة اللاعبين قدموا أداء رائعي ومهمتي كمدرب كنت توجيههم ولكنهم هم من يلعبون في الملعب، اذا كانوا في حالة تركيز ولديهم احترام لأنفسهم وللفريق لاعبو الأهلي سيلعبون أمام أي فريق في أي وقت حتى بايرن ميونيخ رغم أنهم فازوا علينا إلا أنها كانت مباراة صعبة عليهم ، أمام مونتيري الذي خسرنا أمامه من قبل فزنا عليهم دون اللاعبين الدوليين ، الروح التي لدى هؤلاء اللاعبين تمكنهم من فعل أي شيء يريدونه".