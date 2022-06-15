الامارات | 15 مليون دولار قيمة جوائز بطولات الألعاب الإلكترونية بالسعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليون دولار قيمة جوائز بطولات الألعاب الإلكترونية بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة لــ(موسم الغيمرز)، الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، عن قائمة البطولات ضمن منافسات النخبة والتي ستشهد مشاركة أفضل الفرق العالمية وبجوائز مالية يبلغ مجموعها 15 مليون دولار. وأكد الاتحاد في بيان صحافي أنه على مدار 6 أسابيع في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر، ستقام 5 بطولات عالمية في مجموعة من أشهر الألعاب الإلكترونية وهي: "روكيت ليغ" و"دوتا 2" و"فورتنايت" و"ببجي موبيل" و"توم كلانسيز رينبو سيكس سيغ".

وتم بناء موقع ضخم مخصص للحدث العالمي ومزود بأحدث التقنيات لاحتضان منافسات بطولات النخبة وتقديم أفضل تجربة للفرق واللاعبين بالإضافة إلى الجماهير والزوار في بوليفارد رياض سيتي. وستشهد بطولة "فورتنايت" مشاركة أفضل لاعبي اللعبة الشهيرة من مختلف أنحاء العالم، في حين يشارك 24 من نخبة الفرق العالمية في بطولة "روكيت ليغ" ومن ضمنهم: الفريق السعودي "فالكونز"، وفريق "فيريا اسبورتس" من أميركا اللاتينية، وفريقي "روغ" وفيز كلان" من أميركا الشمالية.

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