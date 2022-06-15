موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره إيسترن كومباني، في التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الأهلى والسلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

سيخوض الأهلى مباراة إيسترن كومباني، بدون اللاعبين الدوليين تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة.

وهذه هي أول مباراة يخوضها الأهلي بعد رحيل مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، حيث أعلنت إدارة النادي الإثني،ن فسخ التعاقد بالتراضي.

كما أنها ثاني مباراة على التوالي يخوضها الفريق تحت قيادة سامي قمصان، بعد الفوز على المصري بالسلوم بهدف في كأس مصر يوم الأحد الماضي.

وشهدت القائمة عودة أليو ديانج بعد انتهاء مهمته الدولية مع منتخب مالي، فيما عاد وليد سليمان بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراة المصري بالسلوم، بينما واصل علي لطفي غيابه بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي، رامي ربيعة، بدر بانون، أحمد عبدالنبي، محمود وحيد، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد محمود، أحمد نبيل "كوكا"، أحمد عبدالقادر، محمد فخري، محمد أشرف، زياد طارق، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وليد سليمان.

خط الهجوم: صلاح محسن، حسام حسن، محمد شريف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إيسترن كومباني:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد هاني، رامي ربيعة، محمود وحيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد محمود، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى إيسترن كومباني اليوم.