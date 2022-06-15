الامارات | المدرب مورينيو يعود إلى استاد برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب مورينيو يعود إلى استاد برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيعود المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب كامب نو في أغسطس، عندما يقود روما الإيطالي لمواجهة مضيفه برشلونة الإسباني على لقب كأس جوان غامبر الودية، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني اليوم. وتواجد مورينيو مرة أخيرة في كامب نو ضمن مباراة تنافسية في عام 2013، قبل انتهاء مشواره مع الغريم ريال مدريد والذي شهد مبارزة قوية مع مدرب برشلونة السابق جوزيب غوارديولا. وستقام المباراة في السادس من أغسطس ضمن كأس جوان غامبر التي تشهد أيضاً مواجهة بين فريقي السيدات لروما وبرشلونة.

وحقق مورينيو نتائج باهرة في بداية مسيرته التدريبية مع بورتو البرتغالي ثم تشلسي الإنكليزي وإنتر الإيطالي، قبل ان تتراجع تدريجاً مع ريال مدريد ثم مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنكليزيين وروما. وستكون المباراة الإعدادية الاخيرة لبرشلونة الذي يسعى مدربه تشافي لإعادة أمجاده، وذلك قبل انطلاق الدوري المحلي في 12 أغسطس.

ويخوض برشلونة مباريات ودية أخرى ضد أولوت من الدرجة الخامسة، إنتر ميامي الأميركي، ريال مدريد، يوفنتوس الإيطالي ونيويورك ريد بولز الأميركي في يوليو. وأخفق برشلونة في الموسم الماضي ضمن البطولات التي شارك فيها، ما دفع بإدارة النادي الى إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان واستدعاء نجم وسطه السابق تشافي الذي كان مدربًا للسد القطري.

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