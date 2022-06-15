شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة إبراهيم نور الدين قبل مواجهة إيسترن كومبانى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

وعينت لجنة الحكام باتحاد الكرة إبراهيم نور الدين حكما لمباراة إيسترن كومبانى، وسمير جمال وأحمد توفيق مساعدين، ووائل فرحان حكما للفيديو وشريف عبد الله حكم فيديو مساعد.

إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلى وإيسترن كومبانى الليلة أدار 33 مباراة سابقة للمارد الأحمر في كل المسابقات المحلية، واستطاع الأحمر الفوز فى 25 منها آخرها على حساب وادى دجلة بهدفين مقابل هدف بالجولة 22 للمسابقة علي ستاد الاهلى والسلام، وتعادل الأهلي مع صافرة ابراهيم نور الدين خلال 7 مواجهات أخرها أمام طلائع الجيش بالدوري في الموسم الماضي، في حين خسر الأهلي مع صافرة نور الدين في مباراة وحيدة فقط وكانت أمام سموحة بثلاثية دون رد ، إبراهيم نور الدين أشهر الكارت الأصفر في وجه لاعبي الأهلي في 49 مناسبة وقام بالطرد في 5 مناسبات واحتسب للأهلي 11 ركلة جزاء واحتسب على الأهلي 5 ضربات جزاء.

يحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكهم 11 هدفا، فيما يحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى مواجهتين فقط وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.