شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: إيهاب جلال لن يستقيل بسبب رغبته فى الحصول على الشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور أن إيهاب جلال، المدير الفنى لمنتخب مصر، لن يقدم استقالته من منصبه بسبب رغبته فى الحصول على الشرط الجزائى فى عقده.

وقال الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم "إيهاب جلال لن يقدم استقالته من تدريب المنتخب للحصول على الشرط الجزائى، واتحاد الكرة يعرض على كيروش تولى تدريب المنتخب مرة أخرى من خلال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة".

ويضيف بندق "حان الوقت لتغيير المنظومة إدارة اتحاد الكرة فى مصر ويجب التطهير قبل التطوير".