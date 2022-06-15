شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: إيهاب جلال لن يستقيل بسبب رغبته فى الحصول على الشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور أن إيهاب جلال، المدير الفنى لمنتخب مصر، لن يقدم استقالته من منصبه بسبب رغبته فى الحصول على الشرط الجزائى فى عقده.
وقال الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم "إيهاب جلال لن يقدم استقالته من تدريب المنتخب للحصول على الشرط الجزائى، واتحاد الكرة يعرض على كيروش تولى تدريب المنتخب مرة أخرى من خلال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة".
ويضيف بندق "حان الوقت لتغيير المنظومة إدارة اتحاد الكرة فى مصر ويجب التطهير قبل التطوير".
حصل إيهاب جلال المدير الفني للمننتخب الوطني على راحة لمدة أسبوع، يقضيها فى الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الانتهاء من لقاء مصر وكوريا، حيث سيغادر إلى أمريكا، عقب اللغط الكبير الذى دار حول مصيره مع المنتخب في الفترة الماضية حيث يعقد مجلس اتحاد الكرة اجتماعا يوم الخميس المقبل لتحديد مصيره
ووجه إيهاب جلال الشكر للاعبين عقب الانتهاء من مباراة كوريا الجنوبية وتقديم اداء جيد مع تحسن الاداء عن المباراة الماضية امام منتخب اثيوبيا التي خسرها الفراعنة بهدفين نظيفين .
خسر منتخبنا الوطنى بأربعة أهداف لهدف من نظيره الكوري الجنوبي خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم ،الثلاثاء، بملعب الأخير في العاصمة الكورية "سول".