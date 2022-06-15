شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على إيسترن كومبانى فى القيمة التسويقية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع إيسترن كومبانى على استاد الاهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 31.85 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لإيسترن كومبانى 2.90 مليون يورو.

ويدخل فريق الأهلى بقيادة سامى قمصان المباراة بعد رحيل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بعد فسخ تعاقده مع النادى بالتراضى، ويتولى قمصان المهمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، ويبحث عن مواصلة المارد الأحمر للانتصارات فى الدورى بعد الفوز على إنبى بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة، لاسيما بعد أن خسر المارد الأحمر لقب دورى أبطال أفريقيا فى المباراة النهائية لصالح الوداد المغربى بهدفين دون رد.