شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لحسن على فى المصرى بعد إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل حسن على نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى انتظامه فى البرنامج التأهيلى الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان، وذلك بعد إصابته بجَزع في الرباط الداخلي للركبة خلال إحدى تدريبات الفريق، وهو الأمر الذى استلزم خضوعه لبرنامج تأهيلى مكثف يشمل مجموعة من الجلسات العلاجية بالإضافة إلى العلاج الدوائي على أن يتم مناظرة حالته بشكل يومي خلال المعسكر الحالي للفريق ببرج العرب لتحديد مدى استجابته للعلاج، وبالتالى البدء فى أداء التدريبات الفردية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

من ناحية أخرى استأنف فريق المصري بقيادة حسام حسن، تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة، وكان حسام حسن قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب مواجهة المنصورة في كأس مصر، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف ضمن مباريات دور الـ32.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، قد قررت تعديل موعد مباراة المصري والجونة بالجولة الثانية والعشرين من الدوري لتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق الثامن عشر من يونيو الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الرابعة والنصف عصر اليوم ذاته.

وكان النادي المصري قد أعلن عن جهازه الفني الجديد بقيادة حسام حسن قبل ساعات قليلة من مواجهة المنصورة، وذلك بسبب ارتباط النادي بعقد آخر مع التونسي معين الشعباني مدرب الفريق السابق.