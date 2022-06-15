شكرا لقرائتكم خبر عن صابر عيد ممثلا لغزل المحلة فى قرعة كأس رابطة الأندية بالجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس على العباسى تفويض صابر عيد، المدير الرياضى للنادى، لحضور قرعة كأس الرابطة، والمقرر إجراؤها اليوم الأربعاء 15/6/2022.

وكان تأهل فريق غزل المحلة الى اإدور قبل النهائى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة برفقة كل من إنبى والإسماعيلى و فيوتشر، والمقرر إقامة القرعة بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجبلاية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث ستقام على استاد السلام يوم 22 من الشهر المقبل.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 مباريات والهزيمة في 6 مباريات.