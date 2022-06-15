شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس بيع عبد الرحمن مجدى للجزيرة الإماراتى لحل الأزمة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بقيادة يحيى الكومى بيع عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق للجزيرة الإماراتى، الذى تقدم بعرض لشراء أو استعارة اللاعب فى نهاية الموسم الجارى.

ويأتى تفكير مجلس الإسماعيلى فى هذه الخطوة بعد أن تسببت الأزمة المالية التى يعيشها النادى الأصفر فى منع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة حمزة الجمل من فتح ملف الصفقات المنتظر عقدها فى فترة الانتقالات الصيفية، رغم حاجة الدراويش لطابور طويل من التدعيمات لإنقاذ الفريق فى الموسم الجديد.

وتحاصر الأزمات المالية والديون المتراكمة مجلس الإسماعيلى، سواء بسبب الأحكام القضائية واجبة النفاذ التى تحصل عليها لاعبون سابقون بالقلعة الصفراء، وأبرزهم التونسى لسعد الجزيرى الذى يملك حكماً بتغريم الدراويش 600 ألف دولار، والنامبيى شيلونجو الذى يملك حكماً بتغريم النادى الأصفر 135 ألف دولار، بجانب العقوبة الموقعة على الإسماعيلى لصالح نادى نجوم المستقبل فى أزمة اللاعب إبراهيم حسن والمقدرة بـ 24 مليون جنيه، بجانب بعض الديون المتراكمة على النادى لبعض المصالح الحكومية مثل الضرائب والكهرباء والتأمينات.

ويرتبط عبد الرحمن مجدى بعقد مع الإسماعيلى يستمر حتى 2026 بعدما قام بتمديد تعاقده في الفترة الأخيرة.