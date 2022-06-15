شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيم حراسة المرمى على رأس أولويات فيوتشر فى الصيف تحسبا لرحيل جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو فيوتشر خطة لتدعيم المراكز التى يحتاج إليها الفريق فى الموسم المقبل، وذلك بعد الجلسة التى عقدها مجلس الإدارة مع على ماهر المدير الفنى للفريق، وتصدر تدعيم حراسة المرمى أولويات فيوتشر في الفترة المقبلة، وذلك تحسباً لرحيل محمود عبد الرحيم جنش نهاية الموسم الجارى بعد انتهاء إعارته من الزمالك.

وكان جنش قد انتقل إلى فيوتشر في بداية الموسم الجاري، قادماً من نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع بند في عقد اللاعب يتيح له إمكانية الرحيل عن القلعة البيضاء مقابل دفع 2 مليون ونصف جنيهاً، وترك نادي فيوتشر حرية الاختيار لجنش سواء بالعودة إلى الزمالك أو الاستمرار مع فيوتشر.

ويستعد فيوتشر لمواجهة إنبى يوم 18 يونيو، حيث تقام المباراة على ملعب بتروسبورت، ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 21 مباراة، حيث فاز أبناء على ماهر فى 10 مباريات وتعادلوا فى 6 لقاءات وتلقوا الهزيمة فى 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً.