شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتح ملف تمديد تعاقد طارق العشرى خوفاً من الإغراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو طلائع الجيش ملف تمديد تعاقد طارق العشرى المدير الفني لفريق الكرة، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وذلك بعد النتائج الجيدة التي يقدمها المدرب منذ توليه المسئولية الفنية للفريق وخوفاً من تلقيه عروضا مميزة للرحيل استعداداً للموسم الجديد.

ورصدت إدارة نادى طلائع الجيش مكافآت خاصة لتحفيز لاعبيها لاقتحام المربع الذهبى للمسابقة، حيث يسعى طارق العشرى المدير الفنى للطلائع لاستغلال صحوة الفريق الحالية، حيث لم يخسر الفريق طوال الـ13 مباراة الأخيرة بالدورى، ونجح فى جمع 17 نقطة من ست مباريات، شهدت التعادل مع الأهلى، والفوز على سيراميكا والإسماعيلى، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم الفوز على الزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة، والوصول للنقطة 32 التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة 22 لمسابقة الدورى الممتاز