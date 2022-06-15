شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد الفرارى.. رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون: صلاح فتح لنا أبواب العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكى محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، كواليس المشاركة الأولى للنجم المصرى محمد صلاح مع فريق الذئاب، حيث كان رضوان أحد المدربين المؤثرين فى مسيرة النجم المصرى آنذاك.

وقال رضوان، فى تصريحات لليوم السابع، فى عام 2008، عندما توليت تدريب الفريق الأول للمقاولون، كنت أتابع قطاع الناشئين بصورة مستمرة، وعلمت أن هناك مباراة للناشئين تحت 16 سنة مع الأهلى فحضرتها، رغم أن البعض قال لى "حتى إذا كان فى مواهب هتتفرج على إيه صعب تصعيد ناشئ فى السن ده للفريق الأول" لاعتبارات فرق القوة والسرعة.

وأضاف رضوان: محمد صلاح لفت نظرى بسرعته ومهارته، فتحدثت معه وعرفنا أنه يأتى من الغربية فحجزنا له بفندق اللاعبين وأجرينا له الكشف الطبى ووضعنا برنامجا غذائيا لأن جسمه كان صغيرا، وكذلك برنامجا بدنيا فى الجيم وفى آخر العام قررت إشراكه مع الفريق الأول وكانت المشاركة الأولى أمام إنبى فى ملعب بتروسبورت، وكان من أصغر اللاعبين المصريين الذين لعبوا فى الدورى العام.

وواصل رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون: كان على دكة البدلاء قولتله قوم سخن، بعد انتهاء التسخين قولتله التعليمات الفنية وسألته.. خايف يا صلاح؟.. رد بكل ثقة لأ يا كابتن مش خايف"، ردة الفعل أعطتنى انطباعا إيجابيا جدا حول مستقبله.

وعن مدى استفادة المقاولون من اسم محمد صلاح قال رضوان: استفدنا كثيرا، سواء على الناحية المادية من شرط الحصول على نسبة من تنقلات صلاح بين الأمدية وحق الرعاية، أو من خلال التسويق لناشئى النادى، والأندية الأوروبية بدأت تركز على قطاع ناشئى المقاولون منذ تألق محمد صلاح.

ويحتفل اليوم الأربعاء، الموافق 15-6-2022، النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ 30، حيث إنه ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.