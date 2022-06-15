شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده الـ30 .. لقطات للعالمى محمد صلاح خارج المستطيل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفرعون المصرى محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، بعيد ميلاده رقم 30، اليوم الأربعاء، حيث ولد فى 15 يونيو 1992 فى قرية نجريج بمحافظة الغربية.

ويعد محمد صلاح من أبرز النجوم التى تحرص على تسليط الضوء على حياتها خارج المستطيل الأخضر، خاصة أنه قدوة ومثالا يحتذى به فنجده دائما ما ينشر على السوشيال ميديا صورا مع عائلته وزوجته وأيضا صور من خلال تواجده على الشواطئ.

ويمتلك محمد صلاح سجلا حافلا مليئا بالانجازات والأرقام القياسية خلال مسيرته مع جميع الأندية التى ارتدى قمصانها، حيث بدأ مو مسيرته الكروية مع الأندية ضمن صفوف فريق المقاولون العرب، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافى مع فريق بازل السويسرى، ثم الانضمام إلى تشيلسى الإنجليزى، وأعير بعد ذلك إلى فيورنتينا الإيطالى ثم فريق روما، قبل محطته الأخيرة مع ليفربول.

وأنهى النجم المصرى محمد صلاح موسمًا استثنائيًا مع ليفربول بعد حصد العديد من الجوائز الفردية والجماعية مع الريدز مع نهاية موسم 2021-2022.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للنجم العالمى محمد صلاح بعيدا عن المستطيل الأخضر فى الصور التالية :