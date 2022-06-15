شباب اليد يغادر إلى البرتغال 20 يونيو لمواجهة صاحب الأرض استعدادا لأفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يغادر منتخب شباب كرة اليد إلى البرتغال فجر يوم 20 يونيو الجارى لمواجهة صاحب الأرض فى مباراة ودية استعدادا لبطولة أفريقيا المحدد لها شهر أغسطس المقبل برواندا.

يضم جهاز منتخبنا الوطنى المصرى للشباب لكرة اليد صابر حسين مدير فنى وعمرو خليفة مدرب عام ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى ومحمد درنكى مدير إدارى والدكتور ماجد مدحت أخصائى علاج طبيعى.

فيما يضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 الذى يستعد لبطولة أفريقيا أيضا مجدى أبو المجد مدير فنى ومحمد عبد السلام ريشة مدرب عام ومحيى صلاح مدرب حراس مرمى ومحمد عبد المنعم مدير ادارى والدكتور عمرو عصام اخصائى علاج طبيعى.

ومن ناحية أخرى حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم 13 سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لموسم 2022/2023.

كما تم تحديد 23 سبتمبر أيضاً موعداً لانطلاق دورى عمومى السيدات، و16 سبتمبر لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004، فيما تم تحديد 16 أبريل المقبل موعداً لسوبر المحترفين.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا انطلاق مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022/2023 يوم 16 سبتمبر المقبل، خلال المؤتمر السنوى للاتحاد.

وتم الإعلان عن انطلاق كأس مصر يوم 30 أكتوبر المقبل، بينما يقام السوبر المصرى يوم 10 سبتمبر المقبل، والذى يسعى الاتحاد لإقامته فى الإمارات.