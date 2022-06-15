في 2022-2023.. تعرف على جميع صفقات مانشستر يونايتد بميركاتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يبدأ مانشستر يونايتد حقبة جديدة في الموسم المقبل، وذلك تحت قيادة المدير الفني الهولندي إيريك تين هاج.



نادي مانشستر يونايتد هو الفريق الأكثر تتويجًا بالدوري الإنجليزي، لكنه غاب عن التتويج بهذه البطولة لمدة 9 سنوات، ويعيش مواسم متخبطة آخرها الموسم الماضي، والذي احتل فيه المرتبة السادسة وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد صاحب التاريخ الطويل من الإنجازات والذي تأسس في 1878، يأمل في أن تكون حقبة تين هاج مختلفة.

تين هاج بدوره، سيحاول تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض الراحلين وأيضا لاستعادة مكانة النادي.

أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميًا عن رحيل عدد كبير من لاعبي الفريق وهم كالتالي:

بول بوجبا

إدينسون كافاني

جيسي لينجارد

خوان ماتا

ديماني ميلور

ريس ديفين

لي جرانت

نيمانيا ماتيتش

بول ماكشين

كونور ستانلي

بول وولستون

مارتين سيفردسكي

ديلان ليفيت

حتى الآن لم يقم مانشستر يونايتد بأي صفقة رسميًا، علما بأنه يتفاوض على بعض الأسماء أبرزها، الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة.

فضلا عن ذلك، يبحث مانشستر يونايتد ضد أنتوني جناح أياكس، والذي لعب كثيرا تحت قيادة تين هاج.