«خيرها عليا».. مصطفى يونس يثير جدلاً واسعاً بارتداءه قميص الزمالك على الهواء

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، جدلاً واسعاً، بعدما ظهر في أحد البرامج التليفزيونية مرتدياً قميص نادي الزمالك.

وقال يونس، خلال استضافته في برنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبدالهادي والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء،: ”أنا نجم الأهلي ودمي كله النادي الأهلي والناس كلها عارفة إني راجل بحترم كلمتي، أنا صورت نفسي وأنا أرتدي قميص الزمالك وأرسلتها على جروب العائلة وقالوا لي لا تفعل ذلك”.

وعن سبب ارتدائه لقميص نادي الزمالك، أوضح مصطفى يونس أنه قرر ارتداءه بسبب الفتن التي أحدثتها مجموعة من الناس بين الفريقين.

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وتابع: "ارتديت قميص الزمالك عشان الناس اللي مولعة الدنيا بين الأهلي والزمالك وتستفاد من هذا الأمر، طول عمر الفريقين أخوات وأصحاب، وفانلة الزمالك خيرها عليّ، الزمالك سبب شهرتي ولم أخسر أمامه سوى مرة واحدة".

وواصل يونس: ”أول مباراة قمة لي تمكنت من إحراز هدف المباراة الوحيد ويشرفني ارتداء قميص الزمالك، وأنا مدين للفريق الأبيض بالفضل“.

يشار إلى أن الأهلي سيواجه الزمالك، في ديربي القاهرة يوم الأحد المقبل، في إطار الجولة الـ20 من منافسات الدوري المصري.

وتأهل الأهلي والزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي، بعد ما استطاع الثنائي عبور فريقي المصري بالسلوم والداخلية، على الترتيب.

ومصطفى يونس يعد من أبرز نجوم خط الدفاع في تاريخ الكرة المصرية والنادي الأهلي، حيث اعتزل اللعب عام 1985.

وبدأ نجم الكرة السابق مسيرته الرياضية عام 1969 مع الأهلي، حيث لعب في صفوف الفريق الأحمر إلى ما يقرب من 12 عاما وسط الحصول على العديد من البطولات.

ومن أبرز البطولات التي حصل عليها مصطفى يونس بطولة الدوري العام مواسم (1974/1975 وحتى 1981/1982)، وكأس مصر أعوام (1978 – 1981- 1983)، بالإضافة إلى بطولة أفريقيا للأندية عام 1982.

وخاض مصطفى يونس تجربة تدريبية قصيرة مع فريق الهلال السوداني، قبل أن يتقدم باستقالته من منصبه عقب الخسارة أمام بلدية المحلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الكؤوس الأفريقية، في موسم 2003 – 2004.

كما تولى يونس تدريب منتخب مصر للشباب، وقاده إلى نهائيات أمم أفريقيا للشباب عام 2011.