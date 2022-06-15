بعد اكتمال المتأهلين.. تعرف على مجموعات كأس العالم «قطر 2022»

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل منتخب كوستاريكا إلى كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد فوزه على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الملحق العالمي المؤهل إلى المونديال.

وبفوز كوستاريكا، يكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر القادمين.

يشار إلى أن كأس عالم 2022 هي آخر بطولة سيشارك بها 32 منتخباً، حيث سيتم زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخباً بداية من نسخة عام 2026.

ونستعرض لكم مجموعات كأس العالم قطر 2022، بعد اكتمالها بشكل نهائي كالتالي:

المجموعة الأولي: قطر - هولندا - السنغال - الإكوادور.

المجموعة الثانية: إنجلترا - أمريكا - إيران - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - المكسيك - بولندا - السعودية.

المجموعة الرابعة: فرنسا - الدنمارك - تونس - أستراليا.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - ألمانيا - اليابان - كوستاريكا.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كرواتيا - المغرب - كندا.

المجموعة السابعة: البرازيل - سويسرا - صربيا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - أوروجواي - كوريا الجنوبية - غانا.