شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الاهلى وإيسترن كومبانى اليوم الأربعاء 15 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع إيسترن كومبانى على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية ، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة ..

ترتيب الاهلى وإيسترن كومبانى في الدوري يحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكهم 11 هدف فيما يحتل ايسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في مواجهتين فقط وتعادل في 7 لقاءات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 34 هدف. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الاهلى وإيسترن كومبانى الزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

الأهلي - 37 نقطة

فيوتشر - 36 نقطة

القيمة التسويقية للأهلى وإيسترن كومبانى تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 31.85 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لإيسترن كومبانى 2.90 مليون يورو. نتيجة أخر ظهور للأهلى وإيسترن في الدوري حقق الاهلى الفوز على انبى بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة بينما تعادل إيسترن كومبانى مع فيوتشر بهدف لكل فريق. تاريخ تأسيس الاهلى وإيسترن كومبانى تأسس الأهلي عام 1907 وشارك في كل مواسم الدوري منذ بدايته عام 1948 بينما تأسس ايسترن كومبانى في 1953 ويشارك في الدوري للمرة الأولى في تاريخه وتوج الأهلي بدرع الدوري 42 مرة.