شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه إيسترن كومبانى بدون 13 لاعبا الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره إيسترن كومبانى على استاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة كل من: على لطفى وحمدى فتحى ومحمد عبد المنعم ولويس ميكيسونى وأكرم توفيق وعمار حمدى للإصابة.

كما يخوض الأهلى مباراة الليلة بدون لاعبيه الدوليين وهم: محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة مع منتخب مصر وبيرسى تاو مع منتخب جنوب أفريقيا وعلى معلول مع منتخب تونس.

وجاءت قائمة الأهلى كاملة كالتالى:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

الدفاع: محمود متولى ورامى ربيعة وبدر بانون وأحمد عبد النبى ومحمود وحيد وكريم فؤاد ومحمد هانى.

وسط الملعب: أليو ديانج ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان.

الهجوم: صلاح محسن وحسام حسن ومحمد شريف.