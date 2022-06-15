شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: بيرسى تاو لن يرحل عن الأهلى.. والإعارة تنتظر ميكيسونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب النادى الأهلى لن يرحل عن القلعة الحمراء فى الصيف رغم رحيل موسيمانى عن تدريب الأهلى.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "بيرسى تاو مش هيمشى من الأهلى، ياريت الناس تبطل كلام فى القصة دى، وكيلة أعمال اللاعب قالت مفيش رحيل، وأنا بقولكم الأهلى مش بيفكر فى رحيل بيرسى تاو حتى بعد رحيل موسيمانى".

ويضيف شوبير "بيرسى تاو لو اتوظف صح لإنه مش رأس حربة ولو اشتغل بدنياً على نفسه صح هيكون فى مكان تانى وهيبقى أفضل لاعب فى مصر".

وتابع شوبير "الأهلى بيفكر فى إعارة ميكيسونى لأى فريق، وتم الاتفاق عليه قبل رحيل موسيمانى".

وأكمل شوبير "بمناسبة موسيمانى ياريت الناس تبطل تشغل دماغها بيه راح فين وهيدرب مين، لأنه خلاص كل الكلام ده مبقاش مهم، المهم هو الأهلى يختار مدرب صح ويكسب مبارياته الجاية".