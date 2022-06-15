شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخسر جهود عماد حمدى بسبب مزق العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد بشكل نهائى غياب عماد حمدى لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، عن مباراة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الدورى العام.

وتعرض اللاعب للإصابة بتمزق فى العضلة الأمامية خلال التدريبات الأخيرة والتى ستبعده عن الفريق لمدة تصل إلى أسبوع.

ويستعد الدراويش فى الوقت الحالى لملاقاة أولاد ذئاب الجبل فى تمام الساعة السابعة مساء الجمعه المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الأسبوع الـ 22 من عمر المسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن هذه المباراة تشهد أيضًا غياب محمود عبد العاطى دونجا وحسن ياسين بسبب عدم جاهزيتهما الطبية.