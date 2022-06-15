شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تطالب بمنح محمد صلاح جوازا دبلوماسيا وتنصيبه سفيرا للرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت وزارة الشباب والرياضة بطلب للجهات المختصة لمنح محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى ليفربول، لقب سفير الدبلوماسية الرياضية فى كافة المحافل الدولية.

صرح بذلك الدكتور محمد فوزى المتحدث الرسمى لوزارة الرياضة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365".

وأكدت وزارة الرياضة أن اللاعب الدولى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى لكرة القدم ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى قيمة وقامة دولية ويستحق هذا اللقب الدولى بأن يكون سفيرا للدبلوماسية الرياضية، لما حققه من إنجازات عالمية فى الكرة الرياضية، مؤكدة أن محمد صلاح لاعب استثنائى للكرة المصرية نفخر به جميعا.

وتقدمت وزارة الرياضة، بطلب إلى الجهات المختصة، لمنح نجم وكابتن منتخب المصرى، محمد صلاح، جواز سفر دبلوماسى، تكريماً لمشواره الرياضى المتميز ومساهمته فى رفع اسم البلاد فى الكثير من المحافل الدولية.