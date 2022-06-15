شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. على فرج سفير الرياضة المصرية من الملعب الزجاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الرياضة المصرية بالعديد من النماذج المشرفة في مختلف الألعاب الرياضية ، وفي الفترة الأخيرة أفرز الاسكواش المصري العديد من الأبطال الذين شرفوا الفراعنة في المحافل الدولية، ولعل أبرزهم النجم المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش وبطل العالم في أخر نسختين، والذي تم اختياره من قبل منظمة الأمم المتحدة، كسفير لها فى مصر ضمن مبادرة شباب بلد.

ولد البطل المصري، فى 22 أبريل عام 1992، وتخرج على فرج فى جامعة هارفارد عام 2014 وحصل على شهادة الهندسة الميكانيكية، وكان عضوا فى فريق الإسكواش بجامعة هارفارد، وحصل على لقبين محليين فرديين، كما ساعد الفريق الجامعى عام 2014 فى الفوز بأول لقب له منذ 17 عامًا.

بعد تخرجه، حول فرج اهتمامه إلى المسار الاحترافى فى لعبة الاسكواش ليتسلق أعلى التصنيفات العالمية في زمن قياسي.

وحصل على فرج على لقب أفضل لاعب اسكواش في أبريل 2015 من قبل الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش وذلك بعد وصوله في ترتيب القائمة الرئيسية لبطولة الجونة الدولية للإسكواش مجتازا بنجاح التصفيات وكذلك حصوله على عدة ألقاب في أيرلندا.

ارتقى لاعب وادي دجلة إلى صدارة التصنيف العالمي في عام 2019، لينهي هيمنة محمد الشوربجي عليها بعد 40 شهرا من الصدارة، كما حصد علي فرج لقب بطولة العالم بنسخة 2019 وفي النسخة قبل الأخيرة أيضاً والتي أقيمت بأمريكا عام 2021، كما توج بأخر نسخة أقيمت في مصر خلال العام الجاري.

علي فرج عرف بلعبه النظيف ونزاهة أخلاقه داخل القفص الزجاجي وهو ما جعله قدوة ومحط احترام وتقدير بين زملائه من اللاعبين.

وعن حالته العائلية فالبطل المصري متزوج من بطلة اسكواش أيضا وهي نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا و وصيف بطولة العالم لسيدات الاسكواش.